パイロットコーポレーションは、建築現場における墨付けなどのマーキング作業に特化した建築用シャープペンシル「MARKERS PENCIL 2.0mm Dr.Grip PRO（マーカーズペンシル2.0mm ドクターグリッププロ）」を、2026年3月1日（日）より工具専門店およびホームセンター工具売り場にて発売します。 「MARKERS PENCIL 2.0mm Dr.Grip PRO」 記事のポイント 2.0mm芯で濃くしっかりした墨付けができる建築現場向けのシャープペン。