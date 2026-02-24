高橋一生が主演する利重剛監督最新作『ラプソディ・ラプソディ』（5月1日公開）より、予告編とメインビジュアルが解禁された。【動画】知らぬ間に妻がいた!?高橋一生が“絶対に怒らない男”に映画『ラプソディ・ラプソディ』予告編本作は、“絶対に怒らない男”・夏野幹夫が、知らない間に籍を入れられていたことをきっかけに、人生が思いがけない方向へと動き出していく様を描いた、優しくユーモラスな人間ドラマ。監督