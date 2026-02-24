英国映画テレビ芸術アカデミー（BAFTA）が主催する第78回英国アカデミー賞授賞式が現地時間2月22日（現地時間）、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールで開催され、ポール・トーマス・アンダーソン監督による『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多6部門に輝いた。【写真】キャサリン妃＆ウィリアム皇太子も来場！英国アカデミー賞レッドカーペットにセレブが華やか集結世界三大映画祭で監督賞に輝いた経歴を持