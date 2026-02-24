元テレビ東京でフリーの松丸友紀アナウンサーが２３日に自身のＳＮＳを更新。猫とのショットを公開した。インスタグラムで「猫の日ＬＯＶＥ」とつづって、愛猫が松丸のおでこの匂いをかぐ姿をアップ。「おでこくっさ」と自虐していた。この投稿には「ほのぼのします」「飼い主さんもめっちゃカワイイ」「笑いました」「どっちが猫？」「若く見えます」「ニャロメ」などの声が寄せられている。