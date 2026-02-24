家庭内の電気の使い方を巡って夫婦間で意見の食い違いが生まれ、 節電そのものがストレスになっているケースがあることが最新調査で明らかになった。この調査は、電力サービスを提供する株式会社エネワンでんきが2026年1月に実施した「夫婦間の節電ストレス」に関するアンケートで、全国の夫婦・パートナーのいる家庭300人を対象にインターネットで行われた。調査結果を踏まえ、節電意識のズレや家庭内コミュニケーションの課題が