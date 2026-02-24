佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の24日の天気をお伝えします。3連休は気温が上がりました。特に22日は福岡市で5月上旬並みの暖かさになり、九州北部では“春一番”が吹いたと発表されました。 「気温の移り変わり（福岡市）」 今週は気温が平年を上回る日が続きます。26日は最高気温が18℃と、再び春のような暖かさとなりそうです。一方、最低気温は平年よりも大幅に高くなります。日中の最