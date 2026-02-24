〈「1兆円払え！」恋人を監禁・風俗で強制労働させただけじゃない…排便の自由さえ奪った『40男の異常支配』（平成24年の凶悪事件）〉から続く「すべてアイツがやったこと」――。平成24年、2人の女性を死に追いやった40歳の男は、逮捕後、元同僚に罪をなすりつけた。監禁、強制労働、そして計画的な殺害と遺棄。支配の果てに待っていたのは、法廷での責任の押し付けあいだった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）下された懲