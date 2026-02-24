韓国女子フィギュアスケートシングルの李海仁〔イ・ヘイン、21、高麗（コリョ）大〕が、世界的なファッション誌「ヴォーグ（VOGUE）イタリア」が選定した「オリンピック（五輪）トップ5ルック」で2位に輝いた。李海仁の所属事務所であるDJマネジメントは23日、「李海仁がヴォーグイタリアの選んだ『五輪トップ5ルック』で2位に名を連ねた」と明らかにした。今回の選定は、五輪の成績とは別に、選手がリンク上で披露した衣装、プロ