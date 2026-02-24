スターバックスから、ひなまつりを全世代で楽しんでほしいという想いを込め、スターバックスでは初となる「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」が登場。ひなまつりらしい華やかな彩りと白桃の味わいが感じられるフラペチーノを、家族で楽しんでもらえるよう、幅広い世代の方にも手に取りやすいショートサイズで用意されます☆ スターバックス「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」 価格：持帰り 638円