アイドルグループ：AKB48の鈴木くるみ・大盛真歩・正鋳真優・下尾みうが、24日発売の『週刊ヤングマガジン』13号（講談社）の巻中グラビアに登場した。【写真】ベビーフェイスがキュートな正鋳真優昨年20周年を迎え、12月にはOGが参加した日本武道館公演が大成功するなど節目を迎えたAKB48から“グラビア選抜”が発足。選抜メンバーの中から、グラビア界で人気を誇る4人が揃って登場。現役アイドルの大胆な姿が満載となってい