米菓の製造と販売を行うもち吉は、サンリオとのコラボレーション第2弾として、「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」の人気3キャラクターをデザインした特別缶を発売する。【写真】新登場する『あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶』さらに、今年は新たに「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」が加わり合計4缶と、デザインも味もパワーアップした。もち吉直営店舗、通信販売、もち吉ネッ