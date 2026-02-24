2月24日で、ロシアの対ウクライナ全面侵略は5年目に突入する。ロシアは2022年、数日間の電撃戦で、ゼレンシキー政権を崩壊させ、首都・キーウを陥落させ、ウクライナを傀儡化することを目論んだ。4年が経過する今、100万人以上の兵力と国際的信頼を代償にロシアが得たのは、ウクライナの南部と東部の領土13％程度に過ぎない。しかし、ウクライナもまた、ロシアが際限なく戦力を投入してくる中、消耗戦に追い込まれ、苦しい自衛戦