東京都新宿区の民間学童クラブに通う小学生の男児の下半身を触ったとして、警視庁捜査1課は24日、強制わいせつの疑いで、保育士木村正章容疑者（40）＝新宿区大久保＝を再逮捕した。当時、学童クラブの指導員だった。同課によると「やっていません」と否認している。再逮捕容疑は2023年1月6日午後9時半ごろ、泊まりがけの遠足で訪れた長野県立科町の宿泊施設で、就寝中の男児の体を触った疑い。容疑者は24年1月にも同じ施設