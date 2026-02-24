入店…というか潜入？日本の空の玄関口・羽田空港には、星の数ほどの空港グルメが存在します。ただし、その多くは堂々たる空港価格で、「コスパ良く腹を満たす」という観点ではなかなか厳しいのが現実です。そんななか、一般客がほとんど足を踏み入れないエリアに、市街地の食堂と同等、いや下手をするとそれ以下の価格で食事ができる場所を発見してしまいました。これはもう、通うという選択肢しかありません。【写真】えっ…こ