犬が見せる寝不足サイン3つ 1.ぼんやりしてあくびをくり返す 眠気を感じている犬は、人間と同じようにあくびをくり返したり目をショボショボさせながらぼんやりしたりといった様子を見せます。 眠気を感じたときの生理現象なので、多くの犬に見られるものですが、あまりにも頻繁にこうした様子が見られるときは睡眠環境の見直しが必要かもしれません。 ただし、あくびをくり返す行為は、不安やストレスのサインでもあるため