こちらは、音楽に合わせてアクロバティックな動きをする競技「ブレイキン」です。おととしのパリオリンピックで新競技として行われ、金メダルを獲得するなど日本人選手の活躍が話題となりました。こちらの選手、仙北市で暮らす13歳、中学1年生なんです。小学生だった去年、世界大会のジュニア部門で見事優勝しました。“世界一”の少年の素顔と、強さの裏にある家族の思いを取材しました。 ＜ジュニア世界一強みは「シルエット