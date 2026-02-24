2月22日、矢口真里がInstagramを更新した。【写真】長崎の街を満喫する笑顔SHOTも公開矢口は、自身のInstagramアカウントにて、「先日、 長崎のロケでゆうちゃんに会えました」「こんなに喋ったの久しぶりかも」「贅沢で最高の時間でした 本当に楽しかったです！！！」とコメントすると、自身と同じくモーニング娘。のOGである中澤裕子との2SHOTを公開。続けて、「こんな素敵な機会を作っていただけた番組に感謝ですね」「ありがと