タレントの堀ちえみが22日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんから贈られた誕生日プレゼントを公開した。この日、堀は「今年の誕生日のプレゼント。主人が大丸で買ってくれました」と報告し、ダイヤモンドの指輪の写真を公開。「二人で選んだ宝物、またひとつ」と喜びをつづった。続けて、選ぶ際に尼子さんから「重ねづけできるから、このダイヤがいいんじゃないかな！」と提案があったことを明かし「ダイヤの大きさや、土台