金メダルを手に満面の笑みを浮かべるアリサ・リウ(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）に対して、ロシアのスポーツ専門メディア『Championat』が痛烈な批判を展開している。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井の抱擁シーン同メディアは「オリンピックの劣化。なぜ米国のリウの優勝は女子シングルの崩壊なのか」と