タレントの鈴木紗理奈さんは2月23日、自身のInstagramを更新。成長した息子とのツーショットを公開しました。【写真】美男美女のツーショット「わたしの役割は変わらず愛情を注ぎ」鈴木さんは「2月23日、今日は息子16歳、ママ16歳の誕生日」と報告し、息子とのモノクロツーショットを1枚載せています。鈴木さんよりも身長が高くなった息子の肩に手を置き、格好いい雰囲気の写真です。息子の顔にはモザイクが施されているものの、イ