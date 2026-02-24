「MARKERS PENCIL 2.0mm Dr.Grip PRO」パイロットコーポレーションは、建築現場における墨付けなどのマーキング作業に特化した建築用シャープペンシル「MARKERS PENCIL 2.0mm Dr.Grip PRO（マーカーズペンシル 2.0mm ドクターグリッププロ）」を、3月1日から工具専門店およびホームセンター工具売り場で発売する。現在、建築・土木現場で使用される墨付けなどのマーキング用のツールには、過酷な現場環境に耐えうる耐久性と、正確