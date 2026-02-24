「ニッポンエール ミルク＆あまおう」伊藤園は、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）が推進する国内農業支援の取り組みである「ニッポンエールプロジェクト（以下、同プロジェクト）」の一環で共同開発した「ニッポンエール ミルク＆あまおう」を、3月16日に新発売する。同プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、JA全農と伊藤園を含