「青いじゃがりこシーフード味」カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、青い海の幸の味わいをイメージした「青いじゃがりこシーフード味」を2月24日から全国のローソン店舗で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあと