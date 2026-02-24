【ニューヨーク＝山本貴徳】カナダ首相府は２３日、カーニー首相が２６日から３月７日の日程でインド、オーストラリア、日本を訪問すると発表した。昨年３月の首相就任後、訪日は初めてとなる。発表によると、カーニー氏は３か国を「インド太平洋地域における最も強力なパートナー」と位置づけ、経済と安全保障の両面で連携を強化する方針だ。貿易の多様化や投資誘致を通じ、経済基盤の強化を図る。東京では高市首相と会談し