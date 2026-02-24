ヤクルト・青柳晃洋投手（32）が「左太腿裏の張り」のため、沖縄・浦添キャンプの練習を回避した。先発ローテーション入りを狙う青柳は、23日の広島とのオープン戦に3番手で登板。3回を投げて3安打2奪三振で1失点とまずまずの投球で「いい調整ができている」と順調な仕上がりを見せていた。この日は球場入りしたものの、全体練習に姿を見せなかった。