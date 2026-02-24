落語協会（柳家さん喬会長）の真打ち昇進会見が24日、都内で行われ、さん喬会長、5人の新真打ちとそれぞれの師匠が出席した。3月21日から真打ち昇進興行が始まる。柳家圭花（44）が2代目華形家八百八を、三遊亭ふう丈（41）が2代目三遊亭円丈を、柳家小はぜ（43）が3代目柳家小はんを、三遊亭伊織（38）三遊亭歌奈女を、入舟辰乃助（40）が8代目船遊亭扇歌を襲名する。ふう丈は、21年に亡くなった「新作落語のカリスマ」と呼ばれた