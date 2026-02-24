パルとJALUXは3月2日、JAL(日本航空)とコラボレーションした旅行アイテム全27商品を全国の3COINSならびにパル公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。JAL×3COINS○3COINS×JAL旅行アイテムが登場今回のコラボレーションでは、JALスタッフのアイデアを活かした「あったら便利」な全27商品を用意した。中身を分けられる2層式で、内側に保冷素材を使用した「マザーズバッグ」(1,650円)をはじめ、「自分で押したい」という子どもが