【モデルプレス＝2026/02/24】お笑いタレントのイモトアヤコが2月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理のショットを披露した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「健康的で美味しそう」カレー＆炒め物など晩ごはん3品◆イモトアヤコ「晩ごはん」ショット公開イモトは「晩ごはん」とつづり、カレーライス、きゅうりとレタスのサラダ、炒め物の写真を公開。シンプルな料理だが彩りや栄養バランスの考えられた献立になって