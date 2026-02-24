あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「生活協同組合」の略語は？「生活協同組合」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字2文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「生協」でした！生協とは「協同組合」のひとつで、消費者一人ひとりが出資金を出しああって組合員となり、協同で運