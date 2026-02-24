三重県鳥羽市沖で貨物船が釣り船に衝突し、釣り客2人が死亡した事故で、貨物船は時速20キロ前後で衝突したとみられることがわかりました。 【写真を見る】2つに割れた釣り船 船首を3Dスキャンで撮影 三重・鳥羽市沖の船舶事故で2人死亡 貨物船は時速20キロ前後で衝突か 2月20日、鳥羽市沖で貨物船と釣り船が衝突し、釣り客2人が死亡、10人が重軽傷を負いました。24日は午前から、国の運輸安全委員会の調査官らが2つに割れた釣り