あなたは読めますか？突然ですが、「双六」という漢字読めますか？お正月などの家族が集まる場面で遊んだ記憶がある方も多い、日本の伝統的な娯楽の一つです。気になる正解は……「すごろく」でした！双六とは、サイコロを振って出た目の数だけ駒を進め、目的地までの速さを競うボードゲームのことです。二つのサイコロを振ってどちらも最大値の「六」が出ることを「双六」と呼んだことが、名前の由来になったという説があります。