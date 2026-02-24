あなたは読めますか？突然ですが、「捏造」という漢字読めますか？ニュースやネットの記事などでよく見かける言葉ですが、意外と正しい読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ねつぞう」でした！捏造とは、実際にはなかったことを、事実であるかのように偽って作り上げることを意味します。本来は「でつぞう」と読みましたが、現在では慣用読みである「ねつぞう」が一般的です。例文としては、注目