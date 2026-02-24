アーティストグループ「XG」のプロデューサーや「エイベックス」社員ら4人がコカインを所持したとして逮捕された事件を受けて、「エイベックス」はさきほど、コメントを発表しました。以下、コメントの全文です。「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました。現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります。皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしております