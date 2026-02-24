災害情報を流すローソンの「災害支援コンビニ」1号店の店内サイネージ＝24日午前、千葉県富津市ローソンは24日、南海トラフ地震など大規模災害に備えた「災害支援コンビニ」の1号店を千葉県富津市で開いた。既存の「ローソン富津湊店」を刷新した。平時は通常の店舗として営業し、災害時には飲食料品の供給や情報の受発信を担い、地域住民の支援拠点として活用する。災害時の営業に備え、太陽光パネルや井戸を設置した。店外に