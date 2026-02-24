米ポッドキャスト「Ｔａｌｋｉｎ’Ｂａｓｅｂａｌｌ」は２３日（日本時間２４日）、公式ＳＮＳでＷＢＣで海外の注目選手を紹介。侍ジャパンの佐藤輝明内野手がピックアップされた。「ＮＰＢセ・リーグＭＶＰの佐藤輝明は、ＷＢＣデビューで日本のタイトル防衛に貢献する」という紹介文とともに詳細データを添付。昨年の打撃成績に加え、オールスター出場、日本シリーズ優勝などこれまでの実績も添えられた。米ファンがコメ