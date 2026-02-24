フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。放送日に78歳の誕生日を迎えた歌手都はるみさんを絶賛した。同番組では、放送当日に誕生日を迎えた歌手の楽曲を放送することが頻繁にある。この日の2月22日、都はるみさんが78歳の誕生日を迎えた。「『2・22』は覚えやすいし、他人にも誕生日いつ？って。『2・22』は分かりやすいよな。俺は12月16日だから。ちょっと考えない