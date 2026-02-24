快適な7シートを備えたラージSUV登場ステランティスジャパンは2026年2月19日、プジョーの3列7人乗りSUV新型「5008」を発売しました。約9年ぶりの全面刷新となる今回の3代目も、先代から7シーターSUVというコンセプトを継承しつつ、最新のハイブリッドシステムを搭載しての登場となります。【画像】超カッコいい！ これが9年ぶり全面刷新した新型「“3列7人乗り”SUV」です！（30枚）新型5008は、先代モデルで高く評価された