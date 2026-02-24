家賃や住宅ローン、食費に光熱費、そして子どもの教育費に老後資金。現代のママたちは「貯金をしなくちゃ」、「お金を稼がなくちゃ」といった焦燥感に駆られているかもしれませんね。そうした中、ママスタコミュニティには貯金に関するこんな質問が寄せられました。『現金で1,000万円、貯められないですよね？正直に答えてください。教育にお金をかけているし、ローンもある。貯まらないよ』投稿者さんの年齢や仕事の有無はわか