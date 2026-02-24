マンションに賃貸で暮らしている人も多いだろう。しかし、高齢になってから新しく家を借りようとすると、そこには大きな壁が立ちふさがる。不動産の専門家の牧野氏は「不動産業者は『高齢者の賃借人はクズ』と定義している」と言い切る。いったいなぜなのか。【画像】58階の超高層、周囲の建物と比較すると感覚がバグる新築タワマン牧野氏の新刊『50歳からの不動産』より抜粋・再構成し、その理由を解説する。 収入頭打ち、認知症