大量の木くずを不法投棄したとして飯豊町の会社役員の77歳の男が逮捕されました。木くずは適切な処理がされておらず、山火事に発展する可能性があったということです。 【画像】山中に積み上がった「木くず」発火や崩落の危険も 斜面にせり出すように積まれた木くず。これらは全て不法投棄されたもので、およそ82トンにも上ります。 廃棄物を不法投棄した疑いで逮捕されたのは飯豊町白川の会社役員の男（77）です。 警察によ