気象庁によりますと、24日は北海道に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつ・どこに飛んでくる？黄砂シミュレーション どこにいつ飛んでくるかは画像の通りです。 ■黄砂はいつ・どこに飛んでくる？（24日） ■黄砂とは 黄砂は、ユーラシア大陸内陸部の乾燥・半乾燥地域で強風によって数千メートルの高度にまで巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って飛来し、大気中に浮遊あるいは