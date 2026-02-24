人材サービス事業を展開するフジアルテ株式会社（本社・大阪市）は、女子プロゴルファーの都玲華とスポンサー契約を締結したと発表した。【写真】都玲華さんの肩出しドレス都は2024年のプロテストに合格し、25年から国内女子ツアーに本格参戦。27試合に出場してトップ10入りを4回記録。メルセデス・ランキングでも50位に入り、シード選手として今シーズンは戦う。同社は、厳しい環境でも課題から逃げず努力を重ねながら挑戦を続け