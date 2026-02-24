「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが2月23日、自身のインスタグラムを更新。43歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 美奈子 】43歳の誕生日を報告「もっともっとパワーアップして、『美奈子やるやん！』と言ってもらえるように頑張るんだから」美奈子さんは「2026年2月23日。43歳になりました〜」とコメント。数日前からプレゼントを届けてくれた方々や職場、そして家