歌手の相川七瀬（51）が24日、自身のインスタグラムを更新。17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんを追悼した。【写真】LUNA SEA真矢さんとの日々振り返り…相川七瀬の追悼投稿で、真矢さんとの思い出の写真を複数公開。「真矢さんは、新人の頃から私をとても可愛がってくれ、お兄ちゃんのような存在でした」とつづった。「仕事終わりにご飯を食べたり、地元のお祭りに連れていってくれたり、ま