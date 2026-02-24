中道改革連合と立憲民主党、公明党の幹事長らはきょう、来年度予算案をめぐって、「年度内に成立することが全てではない」との認識で一致しました。中道改革連合階猛 幹事長「我々も生活者ファーストですから、いたずらに予算審議を先延ばししようとは思っていません。ただ、それを達成するための手段として、本予算を年度内に成立することが全てだとは考えてない」中道、立憲、公明の3党の幹事長と国会対策委員長がけさ、