【ニューヨーク＝金子靖志】米北東部は２２日から２３日にかけて、急速に発達した低気圧の影響で暴風雪に見舞われた。マサチューセッツ州やニュージャージー州など少なくとも７州とニューヨーク市が非常事態宣言を発令し、不要不急の外出自粛を呼びかけた。７州を中心に６０万世帯以上が停電し、航空機も１万便以上が欠航するなど交通網は大きく混乱した。ニューヨーク市マンハッタンでは最大約６０センチの積雪を記録した。米