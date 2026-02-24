侍ジャパンの菊池雄星投手（34）が、宮崎事前合宿に合流して3日目で初のブルペン投球を行った。合宿最終日。ダルビッシュが見守る前で、捕手の坂本を相手に背番号と同じ17球を投じた。投球後はその坂本やダルビッシュ、能見投手コーチ、村田バッテリーコーチと輪になって意見を交わす場面もあった。その後、一度サブグラウンドへ向かった菊池は再びブルペンへ。「うっ」と声を上げながら力の入ったシャドーピッチングを行