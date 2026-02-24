大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」にて、「リカちゃん」シリーズのバッグ・ポーチ、エコバッグ、文具や化粧小物などを中心に全31種を全国の店舗で3月2日から順次発売する。同店と「リカちゃん」のコラボは今回が初。【写真】実用的！チャーム付エコバッグほか商品ラインナップ「リカちゃん」は1967年に誕生し、3世代にわたって愛される国民的キャラクター。フランス人のパパ、ピエール（音楽家）と日本人のママ、織江（