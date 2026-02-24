牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、24日午前10時より『お肉どっさり牛めし弁当』（税込1000円）を販売開始する。【写真】サラダなしの『牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め』も2019年・20年に好評だった「お肉どっさりシリーズ」企画。今年は松屋60周年企画として、『お肉どっさり牛めし弁当』が登場する。同店の看板メニュー『牛めし』を、記念企画にふさわしい満足感で届ける、持ち帰り限定メニュー。並盛のごは