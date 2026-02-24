マクドナルドは、あすからダブルチーズバーガーなど、メニューのおよそ6割の商品について価格を最大で50円引き上げます。値上げはおよそ1年ぶりです。日本マクドナルドは、あすからバーガーの一部やポテトなど商品のおよそ6割を値上げすると発表しました。標準店舗で10円から50円、価格を引き上げます。▼ダブルチーズバーガーは450円から30円高い480円に、▼ビッグマックは480円から20円高い500円に、▼ポテトのSサイズは200円か